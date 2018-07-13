Atelier POPPO works 静かな時間 穏やかな暮らし展
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教文館新刊案内
旧約新約聖書ガイド 創世記からヨハネの黙示録まで
著訳者など： A.E.マクグラス 本多峰子訳
出版社： 教文館
税込価格：7776円（本体価格: 7,200 ）円
在庫状況：注文可
神に愛された女性たち 西洋名画と読む聖書
著訳者など： 大嶋裕香
出版社： 教文館
税込価格：1080円（本体価格: 1,000 ）円
在庫状況：在庫有
宗教改革の現代的意義 宗教改革五〇〇年記念講演集
著訳者など： 日本キリスト教文化協会 編
出版社： 教文館
税込価格：1620円（本体価格: 1,500 ）円
在庫状況：在庫有
キリスト教教父著作集
キリスト教教父著作集第４巻２ アレクサンドリアのクレメンス２
著訳者など： 秋山 学
出版社： 教文館
税込価格：8964円（本体価格: 8,300 ）円
在庫状況：在庫有
微笑みをつないで 教会と共に90年
著訳者など： 鵜飼栄子 梅津順一／梅津裕美聞き手
出版社： 教文館
税込価格：1620円（本体価格: 1,500 ）円
在庫状況：在庫有