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教文館新刊案内

図書目録はコチラ

旧約新約聖書ガイド 創世記からヨハネの黙示録まで New

著訳者など： A.E.マクグラス　本多峰子訳
出版社： 教文館

税込価格：7776円
（本体価格: 7,200 ）円
在庫状況：注文可

2018年7月25日
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神に愛された女性たち 西洋名画と読む聖書 New

著訳者など： 大嶋裕香
出版社： 教文館

税込価格：1080円
（本体価格: 1,000 ）円
在庫状況：在庫有

2018年6月25日
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宗教改革の現代的意義 宗教改革五〇〇年記念講演集 New

著訳者など： 日本キリスト教文化協会　編
出版社： 教文館

税込価格：1620円
（本体価格: 1,500 ）円
在庫状況：在庫有

2018年6月25日
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キリスト教教父著作集

キリスト教教父著作集第４巻２ アレクサンドリアのクレメンス２

著訳者など： 秋山　学
出版社： 教文館

税込価格：8964円
（本体価格: 8,300 ）円
在庫状況：在庫有

2018年5月25日
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微笑みをつないで 教会と共に90年

著訳者など： 鵜飼栄子　梅津順一／梅津裕美聞き手
出版社： 教文館

税込価格：1620円
（本体価格: 1,500 ）円
在庫状況：在庫有

2018年5月23日
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